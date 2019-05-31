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Данилюк назвал главное решение сегодняшнего совещания СНБО

Новости » Политика    31.05.2019 - 18:40
Данилюк назвал главное решение сегодняшнего совещания СНБО
Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

СНБО дал Кабмину две недели для подготовки предложений по решению проблем в энергетике

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил дать две недели правительству для подготовки предложений по решению проблем в энергетике. Об этом по итогам совещания заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Была жаркая дискуссия по всем актуальным вопросам, с которыми сейчас сталкивается Украина в энергетической сфере. Проблемы есть, их скрывать нельзя, несмотря на горячий предвыборный период. Но СНБО - это та площадка, которая позволяет отбросить различные политические взгляды и серьезно проанализировать вызовы и найти решение", - заявил Данилюк.

По его словам, правительству решили дать две недели, чтобы определить приоритетные проблемы, предложить их решение и вынести на следующее заседание СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, на котором анонсировал новые решения в энергетике. 

Кроме того, во время совещания СНБО Зеленский сообщил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. 

Зеленский анонсировал новые решения по энергобезопасности Зеленский провел первое на посту президента заседание СНБО
Новости Украины СНБОАлександр Данилюк
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