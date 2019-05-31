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Данилюк назвав головне рішення сьогоднішньої наради РНБО

Новини » Політика    31.05.2019 - 18:40
Данилюк назвав головне рішення сьогоднішньої наради РНБО
Фото: Олександр Данилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

РНБО дала Кабміну два тижні для підготовки пропозицій щодо вирішення проблем в енергетиці

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вирішила дати два тижні уряду для підготовки пропозицій щодо вирішення проблем в енергетиці. Про це за підсумками наради заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Була палка дискусія з усіх актуальних питань, з якими зараз стикається Україна в енергетичній сфері. Проблеми є, їх не можна приховувати, незважаючи на гарячий передвиборний період. Але РНБО - це той майданчик, яка дозволяє відкинути різні політичні погляди і серйозно проаналізувати виклики і знайти рішення", - заявив Данилюк.

За його словами, уряду вирішили дати два тижні, щоб визначити пріоритетні проблеми, запропонувати їх рішення і винести на наступне засідання РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду з участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячене енергетичної безпеки, на якій анонсував нові рішення в енергетиці.

Крім того, під час наради РНБО Зеленський повідомив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Зеленський анонсував нові рішення щодо енергобезпеки Зеленський провів перше на посаді президента засідання РНБО
Новини України РНБООлександр Данілюк
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