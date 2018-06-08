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Данилюк: люди, которые пришли со мной, подали заявления об отставке

НовостиОбщество    08.06.2018 - 20:36
Фото: Александр Данилюк (rada.gov.ua)
Фото: Александр Данилюк (rada.gov.ua)

В отставку подали Буца и Марченко, а также советники бывшего главы Минфина

Уволенный 7 июня 2018 года министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что вся его команда также идет из министерства. Об этом он сказал в эфире "Громадського".

По его словам, речь идет не только о заместителях, но и о советниках.

"Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", - сказал он.

Отметим, что согласно информации, размещенной на сайте Министерства финансов, в 2010-2015 годах Буца и Марченко работали в Координационном центре по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины, который возглавлял Данилюк. 

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина министр Кабинета министров Александр Саенко сообщал, что на внеочередном заседании Кабинета министров 7 июня назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.

Также Саенко выразил надежду, что Буца и Марченко и в дальнейшем будут оставаться работать в правительстве.
 

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Теги публикации: Александр Данилюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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