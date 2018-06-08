Данилюк: люди, які прийшли зі мною, подали заяви про відставку

У відставку подали Буца і Марченко, а також радники колишнього глави Мінфіну

Звільнений 7 червня 2018 року міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що вся його команда також іде з міністерства. Про це він сказав в ефірі "Громадського".

За його словами, мова йде не тільки про заступників, але і про радників.

"Люди, які прийшли разом зі мною, це Юрій Буца, Сергій Марченко, подали свої заяви про відставку. Ми як команда залишаємо Мінфін. Інші радники, які допомагали мені в роботі, також йдуть. Зокрема, Яна Бугрімова, яка в принципі є найсильнішим кандидатом", - сказав він.

Відзначимо, що згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства фінансів, в 2010-2015 роках Буца і Марченко працювали в Координаційному центрі з упровадження економічних реформ при Адміністрації президента України, який очолював Данилюк.

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив, що на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 7 червня призначили першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову виконуючою обов'язки міністра фінансів.

Також Саєнко висловив надію, що Буца і Марченко і надалі будуть залишатися працювати в уряді.