Данилюк не будет обсуждать с МВФ налог на выведенный капитал без нахождения компенсаторов

Министр считает нецелесообразным поэтапное введение указанного налога

Министр финансов Александр Данилюк не намерен обсуждать с Международным валютным фондом замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал до тех пор, пока не будут найдены компенсаторы потерь бюджета от смены указанных налогов. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина"

"МВФ знает, что компетенция и ответственность за налоговую политику и бюджет принадлежит только Министерству финансов. Мы с ними обсуждали модель еще весной 2017 года и они ее анализировали, когда мы готовили проект закона для представления на Кабмин. Тогда мы пришли к выводу вместе с Фондом, что нужно найти компенсаторы для представления в Верховную Раду. Сейчас я даже не веду дискуссии по этому поводу с Фондом, пока не определены компенсаторы", – сказал он.

При этом министр уточнил, что его ведомство уже нашло возможный источник компенсации потерь бюджета от смены налогов, в частности сокращение финансирования силовых структур.

"Относительно возможных компенсаторов. У нас некоторые расходы, особенно, на правоохранительные органы неадекватно завышены для нашей страны. Такая роль силовых органов не является адекватной для демократической страны. Следует сокращать и их численность, и финансирование. Это – один из источников для покрытия прогнозированных бюджетных рисков", – считает Данилюк.

По его словам, Минфин оценивает бюджетные потери в первый год замены налога в 25,9 млрд гривен, во второй – 31 млрд гривен.

Также, по мнению главы финансового ведомства, введение налога на выведенный капитал поэтапно не имеет смысла и не приведет к существенному сокращению бюджетных потерь.

Он пояснил, что идея поэтапного введения указанного налога возникла в связи с тем, что не все представители бизнеса вообще поддерживают такую замену налогов.

"При таком введении налога на выведенный капитал надо еще урегулировать взаимодействие тех, кто работает на одной модели, с теми, кто работает на другой. Это - дополнительные осложнения и путаница в администрировании. Кроме того, наработанный законопроект также предусматривает возможность сохранения налога на прибыль для банковского сектора в течение нескольких лет", – сказал министр финансов.

Напомним, Международный валютный фонд настаивает на доработке президентского законопроекта о налоге на выведенный капитал.

В частности, фонд озабочен отсутствием источников компенсации потерь бюджета от замены налога на прибыль указанным налогом, о чем и указал в своем письме, рекомендуя президенту Украины Петру Порошенко повременить с принятием законопроекта.

В свою очередь, глава государства отложил внесение законопроекта на рассмотрение парламента и пригласил представителей бизнес-структур к обсуждению норм и положений документа.