Данилюк не буде обговорювати з МВФ податок на виведений капітал без знаходження компенсаторів

Міністр вважає недоцільним поетапне введення зазначеного податку

Міністр фінансів Олександр Данилюк не має наміру обговорювати з Міжнародним валютним фондом заміну податку на прибуток податком на виведений капітал до тих пір, поки не будуть знайдені компенсатори втрат бюджету від зміни зазначених податків. Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

"МВФ знає, що компетенція і відповідальність за податкову політику і бюджет належить тільки Міністерству фінансів. Ми з ними обговорювали модель ще навесні 2017 року і вони її аналізували, коли ми готували проект закону для подання на Кабмін. Тоді ми прийшли до висновку разом з Фондом, що потрібно знайти компенсатори для подання у Верховну Раду. Зараз я навіть не веду дискусії з цього приводу з Фондом, поки не визначені компенсатори", – сказав він.

При цьому міністр уточнив, що його відомство вже знайшло можливе джерело компенсації втрат бюджету від зміни податків, зокрема скорочення фінансування силових структур.

"Щодо можливих компенсаторів. У нас деякі витрати, особливо, на правоохоронні органи неадекватно завищені для нашої країни. Така роль силових органів не є адекватною для демократичної країни. Слід скорочувати і їх чисельність, і фінансування. Це – одне з джерел для покриття прогнозованих бюджетних ризиків", – вважає Данилюк.

За його словами, Мінфін оцінює бюджетні втрати в перший рік заміни податку на 25,9 млрд гривень, у другій – 31 млрд гривень.

Також, на думку глави фінансового відомства, введення податку на виведений капітал поетапно не має сенсу і не призведе до істотного скорочення бюджетних втрат.

Він пояснив, що ідея поетапного запровадження зазначеного податку виникла у зв'язку з тим, що не всі представники бізнесу взагалі підтримують таку заміну податків.

"При такому введенні податку на виведений капітал треба ще врегулювати взаємодію тих, хто працює на одній моделі, з тими, хто працює на інший. Це - додаткові ускладнення і плутанина в адмініструванні. Крім того, напрацьований законопроект також передбачає можливість збереження податку на прибуток для банківського сектору протягом кількох років", – сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд наполягає на доопрацюванні президентського законопроекту про податок на виведений капітал.

Зокрема, фонд стурбований відсутністю джерел компенсації втрат бюджету від заміни податку на прибуток зазначеним податком, про що і вказав у своєму листі, рекомендуючи президентові України Петру Порошенку почекати з прийняттям законопроекту.

У свою чергу, глава держави відклав внесення законопроекту на розгляд парламенту і запросив представників бізнес-структур до обговорення норм і положень документа.