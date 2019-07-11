Данилюк и Болтон обсудили восстановление территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в ходе визита в Вашингтон провел встречу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, министром энергетики Риком Перри и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и представителем в ЕС Гордоном Сонландом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Данилюка.

"Формируем новую повестку дня стратегического сотрудничества Украины и США. Фото после производительных переговоров с моим визави Джоном Болтоном, министром энергетики Риком Перри и послами Гордоном Сондлендом и Куртом Волкером", - написал секретарь СНБО.

В свою очередь Болтон прокомментировал беседу с Данилюком, заявив, что речь шла в том числе о мирном восстановлении украинских территорий.

"Сегодня состоялась отличная дискуссия с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, о поддержке США реформ в Украине и мирном восстановления украинской территории", - написал Болтон.

А министр энергетики США Рик Перри сообщил в Twitter, что вместе с коллегами обсудил с Данилюком вопросы "энергетической безопасности Украины при администрации Зеленского".

Напомним, сопредседатели Украинского конгрессового кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса.