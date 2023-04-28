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Данілов: зволікання щодо передачі Україні авіації - це відтягування закінчення війни

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кожен день зволікання союзників з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни, поразки РФ, а тако загибель мирних людей та дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

"Кожен день зволікання з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни й поразки потворного рашистського утворення, загибель мирних людей", - наголосив Данілов.

Він також зазначив, що "найстрашніші втрати для країни - її діти".

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, процес передачі Україні винищувачів F-16 має початися зі згоди з боку Сполучених Штатів, адже ці літаки - американська технологія. Також він закликав прискорити початок тренувань на винищувачах F-16.

Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна в майбутньому отримає від союзників авіацію. Але для початку партнери мають зробити підрахунки та вирішити, хто скільки літаків готовий передати, після чого рішення щодо передачі ухвалять.

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