Данилов заявил, что власти готовились к войне еще с 2019 года

"Для нас это (полномасштабное вторжение - ред.) не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что русские будут атаковать одновременно со всех сторон. Атака Беларуси была для нас большим вызовом, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", - говорит Данилов.

Секретарь СНБО отметил, Россия надеялась на бегство Владимира Зеленского из Киева, но этого не произошло.

"На это давили и наши западные партнеры. Президент Владимир Зеленский, однако, решил остаться в Киеве. Это стало возможным, потому что для него заранее были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации...Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года и все утверждения о том, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе", - объясняет Данилов.

Он также выразил мнение, что не говорить украинскому обществу о приближении войны было правильным решением, но судить об этом можно будет по результатам через некоторое время.

"Сегодня, после пол года войны, мы видим, что выбран правильный сценарий. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую рассчитывал Путин. Трудно представить последствия, если бы мы сказали обществу: "завтра вас убьют". Так мы потеряли бы государство. И тогда планы Путина реализовались бы", - подытожил Данилов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что власти Украины знали обо всех сценариях, которые разрабатывала РФ, а потому готовилась к полномасштабному вторжению россиян.

Добавим, как заявил ранее президент Владимир Зеленский, до начала полномасштабного российского вторжения некоторые западные партнеры предлагали Украине рыть окопы, на что наша страна отвечала - дайте нам оружие.

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