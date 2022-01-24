Данилов: задача России - расшатать ситуацию в Украине. Она с ней справляется

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что главная задача России в противостоянии с Украиной - расшатать внутреннюю ситуацию. И пока она с ней справляется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "BBC News Украина".
По его словам, эскалация на украинских границах не была для Киева новостью, поскольку Украина уже давно наблюдает за наращиванием российских войск.
"Мы понимаем планы и намерения РФ, нам кричать здесь не надо. Нам нужны покой, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся. Задача для РФ номер один - это расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются. Наша задача - в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело. Что мы и делаем", - отметил Данилов.
Он также подчеркнул, что Украина готова к активным действиям РФ.
"Будут ли они их предпринимать? Нам неизвестно, но подготовка у нас к этому идет и здесь не нужно делать какие-то акценты. Мы это понимаем, мы это осознаем", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО, одной из тем являются меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.
РБК-Украина собрало реакции украинских властей на новости, связанные с возможным вторжением России.