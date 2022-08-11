ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов о взрывах в Крыму: террористы на нашей земле должны быть наказаны

Новина українською →
Киев, Четверг 11 августа 2022 18:25
Данилов о взрывах в Крыму: террористы на нашей земле должны быть наказаны Фото: Алексей Данилов, секретарь РНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Крым является украинской территорией, на которой сейчас находятся террористы. Они нападают на мирных жителей и должны быть наказаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире "Радио НВ".

Данилова попросили прокомментировать возможную реакцию оккупантов на взрывы, которые произошли на авиабазе в Крыму.

"Реакция россиян вполне ясна - третий день подряд огромные очереди из оккупантов, которые выезжают из Крыма. Крым - это наша территория, на которой находятся террористы. Оккупанты, которые нападают на наших людей, убивают наших детей, женщин, должны быть наказаны. Наша задача проста - защищать свою землю и защищать ее от агрессора, и это делают наши Вооруженные Силы", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что основной задачей россиян является уничтожение Украины как государства и украинцев как нации, чем они продолжают заниматься каждый день.

Напомним, 9 августа днем в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.

Позже в Минобороны подчеркнули, что военное руководство Украины не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на авиабазе во временно оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Алексей Данилов Взрыв Война России против Украины
NEWS
McDonald’s возобновляет работу в Украине
McDonald’s возобновляет работу в Украине
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать