Данилов о взрывах в Крыму: террористы на нашей земле должны быть наказаны
Крым является украинской территорией, на которой сейчас находятся террористы. Они нападают на мирных жителей и должны быть наказаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире "Радио НВ".
Данилова попросили прокомментировать возможную реакцию оккупантов на взрывы, которые произошли на авиабазе в Крыму.
"Реакция россиян вполне ясна - третий день подряд огромные очереди из оккупантов, которые выезжают из Крыма. Крым - это наша территория, на которой находятся террористы. Оккупанты, которые нападают на наших людей, убивают наших детей, женщин, должны быть наказаны. Наша задача проста - защищать свою землю и защищать ее от агрессора, и это делают наши Вооруженные Силы", - подчеркнул Данилов.
При этом он отметил, что основной задачей россиян является уничтожение Украины как государства и украинцев как нации, чем они продолжают заниматься каждый день.
Напомним, 9 августа днем в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.
Позже в Минобороны подчеркнули, что военное руководство Украины не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на авиабазе во временно оккупированном Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.