ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данілов про вибухи в Криму: терористи на нашій землі повинні бути покарані

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 серпня 2022 18:25
Данілов про вибухи в Криму: терористи на нашій землі повинні бути покарані Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Крим є українською територією, на якій зараз перебувають терористи. Вони нападають на мирних жителів і повинні бути покарані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова в ефірі "Радіо НВ".

Данілова попросили прокоментувати можливу реакцію окупантів на вибухи, які сталися на авіабазі в Криму.

"Реакція росіян цілком зрозуміла-третій день поспіль величезні черги з окупантів, які виїжджають з Криму. Крим-це наша територія, на якій знаходяться терористи. Окупанти, які нападають на наших людей, вбивають наших дітей, жінок, повинні бути покарані. Наше завдання просте-захищати свою землю і захищати її від агресора, і це роблять наші Збройні сили", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що основним завданням росіян є знищення України як держави і українців як нації, чим вони продовжують займатися щодня.

Нагадаємо, 9 серпня вдень в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

Пізніше в Міноборони підкреслили, що військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Олексій Данілов Вибух Війна Росії проти України
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити
Юлія Акімовакоресподент Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити