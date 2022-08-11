Данілов про вибухи в Криму: терористи на нашій землі повинні бути покарані

Крим є українською територією, на якій зараз перебувають терористи. Вони нападають на мирних жителів і повинні бути покарані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова в ефірі " Радіо НВ ".

Данілова попросили прокоментувати можливу реакцію окупантів на вибухи, які сталися на авіабазі в Криму.

"Реакція росіян цілком зрозуміла-третій день поспіль величезні черги з окупантів, які виїжджають з Криму. Крим-це наша територія, на якій знаходяться терористи. Окупанти, які нападають на наших людей, вбивають наших дітей, жінок, повинні бути покарані. Наше завдання просте-захищати свою землю і захищати її від агресора, і це роблять наші Збройні сили", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що основним завданням росіян є знищення України як держави і українців як нації, чим вони продовжують займатися щодня.