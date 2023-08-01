Данілов вважає, що у Росії може відбутися ще один заколот із "походом на Москву"

Попри бажання захопити Київ, російська влада у Кремлі тепер повинна готуватися захищати Москву від ще одного наступу, який стає все більш ймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова.

"Поточна ситуація для Кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву", - написав Данілов.

За його словами, ця подія не дуже відтермінована у часі.

"Видавлену з тюбика пасту - зростання протесту різного кольору незадоволених на Росії - назад не запхати", - зазначив секретар РНБО.

Бунт Пригожина

24 червня лідер ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Тоді він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього було вирішено відправити Пригожина та частину його вояків до Білорусі.

Наразі до Білорусі прибуло понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.