ua en ru
Вт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов считает, что в России может произойти еще один мятеж с "походом на Москву"

Новина українською →
Вторник 01 августа 2023 15:34
Данилов считает, что в России может произойти еще один мятеж с "походом на Москву" Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на желание захватить Киев, российские власти в Кремле теперь должны готовиться защищать Москву от еще одного наступления, которое становится все более вероятным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", - написал Данилов.

По его словам, это событие не слишком отсрочено во времени.

"Выдавленную из тюбика пасту - рост протеста разного цвета недовольных на России - назад не запихнуть", - отметил секретарь СНБО.

Бунт Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его воинов в Беларусь.

Сейчас в Беларусь прибыло более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Российская Федерация Москва Война России против Украины
NEWS
Игнат об атаке по Москве: россияне не могут справиться с БПЛА, которые долетают уже не впервые
Игнат об атаке по Москве: россияне не могут справиться с БПЛА, которые долетают уже не впервые
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине