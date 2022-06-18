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Данилов о вторжении РФ: партнеры предупреждали Украину о трех вещах

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото: rnbou.org)
Автор: Константин Широкун

Еще с ноября прошлого года международные партнеры предупреждали о трех вещах, которые обязательно сделает Россия в случае нападения на Украину. Речь идет о создании фильтрационных лагерей, формировании концлагерей на территории страны, а также об уничтожении политического руководства государства.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио НВ.

Данилов также отметил, что несмотря на все предупреждения и запугивания, никто из высшего политического руководства страны за границу не уехал, все остались на местах и работали в Киеве.

По его словам, вся система управления Украиной 24 февраля работала как часы. Все процедурные вопросы, которые нужно было принять в очень сжатые сроки, были приняты, то же касается и работы Верховной Рады.

Напомним, ранее Данилов заявил, что временная потеря украинских территорий в ходе отступления ВСУ на Донбассе не является трагедией.

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Вторжение России в УкраинуСНБОАлексей Данилов