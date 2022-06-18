Данилов про вторгнення РФ: партнери попереджали Україну про три речі

Ще з листопада минулого року міжнародні партнери попереджали про три речі, які обов'язково зробить Росія в разі нападу на Україну. Йдеться про створення фільтраційних таборів, формування концтаборів на території країни, а також про знищення політичного керівництва держави.
Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо НВ.
Данилов також зазначив, що всупереч всім попередженням і залякуванням, ніхто з вищого політичного керівництва країни за кордон не виїхав, всі залишилися на місцях і працювали в Києві.
За його словами, вся система управління Україною 24 лютого працювала як годинник. Всі процедурні питання, які потрібно було прийняти в дуже стислі терміни, були прийняті, те ж стосується і роботи Верховної Ради.
Нагадаємо, раніше Данилов заявив, що тимчасова втрата українських територій в ході відступу ЗСУ на Донбасі не є трагедією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.