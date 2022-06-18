RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данилов про вторгнення РФ: партнери попереджали Україну про три речі

Секретар РНБО Олексій Данилов (Фото: rnbou.org)
Автор: Константин Широкун

Ще з листопада минулого року міжнародні партнери попереджали про три речі, які обов'язково зробить Росія в разі нападу на Україну. Йдеться про створення фільтраційних таборів, формування концтаборів на території країни, а також про знищення політичного керівництва держави.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо НВ.

Данилов також зазначив, що всупереч всім попередженням і залякуванням, ніхто з вищого політичного керівництва країни за кордон не виїхав, всі залишилися на місцях і працювали в Києві.

За його словами, вся система управління Україною 24 лютого працювала як годинник. Всі процедурні питання, які потрібно було прийняти в дуже стислі терміни, були прийняті, те ж стосується і роботи Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше Данилов заявив, що тимчасова втрата українських територій в ході відступу ЗСУ на Донбасі не є трагедією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниРНБООлексій Данілов