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Данилов о возможности переноса войны на территорию РФ: будет зависеть от многих факторов

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Среда 04 мая 2022 00:24
Данилов о возможности переноса войны на территорию РФ: будет зависеть от многих факторов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможность переноса войны на территорию России будет зависеть от многих факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова.

"Это будет зависеть от многих факторов. Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики. Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным, и никого спрашивать не будем, и его в том числе", - заявил Данилов.

Напомним, разведка США доложила, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая.

Ранее Данилов говорил о том, что Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать себе часть территории.

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