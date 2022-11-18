Данілов про вирок суду в Гаазі: перший етап процесу над режимом Путіна

"Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине - українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму", - написав Данілов.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада Гаазький суд засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі (тоді загинули 298 людей).

Додамо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення гаазького суду та підкреслив, що покарання винних вищого рівня убезпечить світ від воєн.

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