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Данілов про вирок суду в Гаазі: перший етап процесу над режимом Путіна

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

РНБО вітає рішення суду в Гаазі в справі катастрофи авіалайнера MH17. Це є першим етапом великого судового процесу над путінським режимом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

"Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине - українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму", - написав Данілов.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада Гаазький суд засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі (тоді загинули 298 людей).

Додамо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення гаазького суду та підкреслив, що покарання винних вищого рівня убезпечить світ від воєн.

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РНБОГаагаМН17Олексій Данілов