Данилов о приговоре суда в Гааге: первый этап процесса над режимом Путина

"Приветствуем решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное - украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма", - написал Дашкевич.

Напомним, вчера:,17 ноября Гаагский суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе (тогда погибли 298 человек).

Добавим, президент Владимир Зеленский уже отреагировал на решение гаагского суда и подчеркнул, что наказание виновных высшего уровня обезопасит мир от войн.

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