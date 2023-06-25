Данілов не виключив, що Лукашенко може бути причетний до заколоту в РФ

Так він прокоментував ситуацію в РФ, де ватажок "вагнерівців" влаштував похід зі своїми найманцями на Москву, попутно взявши під контроль Ростов і Воронеж, проте згодом відмовився від подальшого просування після розмови з Лукашенком.

Данілов назвав білоруського диктатора "людиною дуже хитрою і безпринципною".

Також секретар РНБО додав, що невідомо, як Лукашенко поводитиметься надалі.

"Я не виключаю, що він може цей самий заколот і очолити, і допомагати "вагнерівцям"... Не все так просто в Білорусі", - сказав Данілов.

Додамо також, перед цим секретар РНБО зазначив, що Пригожин обов'язково має спільників у Кремлі, і ватажок "вагнерівців" не самостійно приймає рішення про переворот до РФ.

"Переворот" Пригожина та похід на Москву

Засновник російської ПВК "Вагнера" Пригожин 23 червня звинуватив військових РФ у завдання удару по тилових позиціях його найманців, через що загинула велика кількість бойовиків.

Незабаром після цього олігарх і ватажок "вагнерівців" оголосив, що зі своєю армією вирушає до Ростова-на-Дону з метою, зокрема, покарати голову Міноборони РФ Сергія Шойгу та керівника Генштабу Валерія Герасимова.

Вже в суботу, 24 червня, "вагнерівці" зайняли Ростов та отримали контроль над Воронежем, після чого Пригожин оголосив похід своїх сил на Москву. При цьому в деяких населених пунктах і трасах російські війська намагалися перешкодити "вагнерівцям", були зіткнення.

Втім пізніше Пригожин вирішив припинити свій бунт, та зупинив рух колон своїх найманців на столицю РФ. Як заявили у Лукашенка, саме він умовив ватажка "вагнерівців" розпочати деескалацію та припинити похід на Москву.

Спікер російського диктатора Володимира Путіна Пєсков заявив, що порушені кримінальні справи проти Пригожина через спробу перевороту вони закривають. Додамо також, що ватажок "вагнерівців", як повідомляють росЗМІ, вже виїхав із Ростова. У Кремлі заявили, що Пригожин вирушає до Білорусі.

Детальніше про бунт Пригожина в РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.