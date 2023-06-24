Данілов про переворот у Росії: у Пригожина є спільники, які знаходяться в Кремлі

У засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення щодо перевороту у РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення, він не самостійно рухається в процесах. Інша справа - вони зараз подивляться, як будуть розгортатися події, і тоді вони будуть максимально задіяні", - заявив він.

Данілов зазначив, що російські військові не чинять супротив вагнерівцям.

"Я маю сказати, що військові (російської армії - ред.) не чинять супротив бойовикам "Вагнера", більш того, місцеві мешканці надають їм воду та їжу, безкоштовно їх заправляють. Тобто процеси в Росії набирають обертів", - заявив він.

Данілов додав, що Пригожин самостійно не може приймати таких рішень.

"Зараз не хотілось би в ефірі розповідати хто це - Суровікін, чи хтось інший. Повірте, Пригожин самостійно не може приймати таких рішень, він не самостійна фігура. Те, що за ним стоять потужні люди з високими званнями та високими посадами - це вже ні для кого не секрет", - додав він.

Переворот у РФ

Між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

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