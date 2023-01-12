Данілов відреагував на призначення Герасимова: це підвищення ставок на цій війні

"В Росії зараз відбуваються певні кадрові процеси. З вчорашнього дня є внутрішні суперечки між тими арміями, усувають представників Пригожина і Кадирова, мається на увазі Суровікін. Там відбуваються певні процеси, і це тільки початок. Ситуація пов'язана з тим, що вони добудовують так звану катехонську державу, яка має бути істиною в останній інстанції, і тільки вони знають, як боротися зі злом. А насправді самі є тим злом, про яке постійно кажуть", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголошує, що кадрові перестановки серед російських силовиків і військових свідчать про внутрішній конфлікт, який з часом може перерости у протистояння між головними лідерами.

"Не треба забувати, що Герасимов - це керівник Генштабу, це підвищення ставок на цій війні. Два-три місяці наступні будуть вирішальними. І друга річ - використання Кадирова і Пригожина. Після того, як вони стали непотрібні, їх посунули, і ніхто їх питати не буде. Внутрішні суперечки будуть тільки загострюватися, і питання, коли в межах Садового кільця почнеться з'ясування стосунків з використанням зброї та БТР", - заявив Данілов.

На його думку, ситуація у РФ досить хитка, а боротьба за владу може розпочатися, якщо російський диктатор Володимир Путін дасть слабину.

"Тому що там на сьогодні існує 3,5 армії - армія Кадирова, армія Пригожина, окремо армія Збройних сил РФ, які не поважають ані Кадирова, ані Пригожина, і окремо зараз силові структури намагаються формувати ще одну армію. В Росії розпочнеться війна за владу, ви бачите стан здоров'я Путіна, людина дуже хвора. Як тільки він буде ослаблятися, почнеться з'ясування стосунків", - підсумував секретар РНБО.