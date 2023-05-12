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Данілов відповів на погрози Пєскова щодо ракет: для РФ найгірше тільки починається

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські погрози у бік України та світу щодо постачання зброї - це пуста розмова. Найгірше для Росії лише починається.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Данілов відповів на слова прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, який заявив, що РФ готує "адекватну відповідь" на передачу Британією далекобійних ракет Storm Shadow Україні.

"Всі спроби Росії залякати українців і світ т.зв. "адекватною відповіддю" - це розмови з самими собою. Все, що Путін міг використати, він використав. А для Росії найгірше тільки починається", - сказав він.

Секретар РНБО назвав Росію "країною-фейком", оскільки Росія не матиме західних розробок та інвестицій.

"Попереду росіян чекає багато "приємних" зустрічей із передовими технологіями... і це будуть не смартфони", - додав Данілов.

Що сказав Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував отримання Україною ракет Storm Shadow, які можуть вражати цілі на відстані 290 км.

"Росія вкрай негативно ставиться до постачання Британією Києву крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, потрібно адекватну відповідь", - сказав він.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії підтвердив, що його країна надала українській армії ракети Storm Shadow.

Детальніше про ці далекобійні ракети та як вони можуть допомогти Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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