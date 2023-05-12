Данилов ответил на угрозы Пескова о ракетах: для РФ самое худшее только начинается

Данилов ответил на слова пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, который заявил, что РФ готовит "адекватный ответ" на передачу Британией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине.

"Все попытки России запугать украинцев и мир т.н. "адекватным ответом" - это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал. А для России хуже всего только начинается", - сказал он.

Секретарь СНБО назвал Россию "страной-фейком", поскольку у России не будет западных разработок и инвестиций.

"Впереди россиян ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями... и это будут не смартфоны", - добавил Данилов.

Что сказал Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал получение Украиной ракет Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 290 км.

"Россия крайне негативно относится к снабжению Британии Киева крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, требуется адекватный ответ", - сказал он.

Напомним, глава Минобороны Британии подтвердил, что его страна предоставила украинской армии ракету Storm Shadow.

Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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