Данилов ответил на угрозы Пескова о ракетах: для РФ самое худшее только начинается

Российские угрозы в сторону Украины и мира о поставках оружия - это пустой разговор. Самое худшее для России только начинается.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Данилов ответил на слова пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, который заявил, что РФ готовит "адекватный ответ" на передачу Британией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине.
"Все попытки России запугать украинцев и мир т.н. "адекватным ответом" - это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал. А для России хуже всего только начинается", - сказал он.
Секретарь СНБО назвал Россию "страной-фейком", поскольку у России не будет западных разработок и инвестиций.
"Впереди россиян ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями... и это будут не смартфоны", - добавил Данилов.
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал получение Украиной ракет Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 290 км.
"Россия крайне негативно относится к снабжению Британии Киева крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, требуется адекватный ответ", - сказал он.
Напомним, глава Минобороны Британии подтвердил, что его страна предоставила украинской армии ракету Storm Shadow.
Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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