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Данілов про відносини з партнерами: наступний етап - перехід до переваги над ворогом

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наступний етап відносин України з союзниками - перехід до переваги над ворогом на полі бою. Процес є важким, однак ми рухаємось у потрібному напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Наступний необхідний етап у наших відносинах з союзниками і партнерами - перехід від стадії забезпечення військового балансу на полі бою до рівня досягнення військової переваги України над окупаційною армією московії. Процес важкий, але ми впевнено рухаємось у потрібному напрямку", - пише Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Олексія Данілова, наші воїни почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові.

Як стверджує член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський, контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у Росії.

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