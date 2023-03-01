Данілов про вибухи в Росії: це не наша територія, ми не бачимо, хто там бешкетує

Україна не знає, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії, адже це не її територія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Послухайте, іде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати: якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург, вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (системи ППО - ред.). Це їм точно не допоможе", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 28 лютого в РФ повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Цього разу особливо примітна географія подій - від Санкт-Петербурга до південної частини Краснодарського краю.

Проте радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території Росії. Інциденти з атаками дронів усередині країни-агресора пов'язані з панічними процесами серед росіян.

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