Данилов о вероятности полномасштабного наступления России: это невозможно даже физически

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал физически невозможным вторжение России в Украину. По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для полномасштабного российского наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседания СНБО.
"Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении. Это невозможно сделать даже физически", - сказал Данилов.
Напомним, в ходе брифинга Данилов высказался относительно слухов о возможном вторжении России в Украину.
Отметим, секретарь СНБО допустил возможность точечных ударов по России в случае вторжения в Украину.