Данилов: Украина готова противостоять агрессору при любом развитии событий

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий. Он отметил важность консолидации усилий цивилизованного мира для противодействия агрессивной политике РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СНБО .

Украинская делегация во главе с Даниловым приняла участие в работе Halifax International Security Forum в Канаде. На форуме обсудили угрозы и сотрудничество Украины с государствами-партнерами.

В пресс-службе СНБО сообщили, что Данилов заявил о готовности Украины противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Секретарь СНБО также выразил благодарность канадским и американским партнерам за всестороннюю помощь и поддержку Украины и высказался за углубление политики сотрудничества с США и Канадой.