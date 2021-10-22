Данилов: Украина готова поставить Европе дополнительные объемы газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова .

"Приняли следующее: Кабмину вместе с "Нафтогазом" и "Оператором ГТСУ" определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубов в год", - сказал Данилов по итогам заседания СНБО.

Он пояснил, что на сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа. По его словам, мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов.