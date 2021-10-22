Данілов: Україна готова поставити Європі додаткові обсяги газу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данілова .

"Прийняли наступне: Кабміну разом з "Нафтогазом" і "Оператором ГТСУ" визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України в країни ЄС в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік", - сказав Данілов за підсумками засідання РНБО.

Він пояснив, що на сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачування в рік 40 млрд кубометрів газу. За його словами, потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.