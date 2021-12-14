Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем

Угроза вторжения Российской Федерации в Украину есть постоянно. Но на сегодняшний день ситуация находится под контролем.

"Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Конечно, есть, она постоянна. Начиная с 2014 года, мы находимся в активной фазе выяснения отношений с РФ, и это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Ситуация находится под контролем, учения они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это не так обращали внимание", - отметил он.

По его словам, нынешнее скопление российских военных на границе не является угрожающим для Украины.

"Что касается наличия и передвижения техники - они делают это постоянно. Они постоянно ставят лагеря, но в них нет сегодня такого количества людей, которое мы считали бы угрожающим. Но это не означает, что это не будет происходить завтра", - добавил секретарь СНБО.