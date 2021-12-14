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Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем

Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 17:09
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Угроза вторжения Российской Федерации в Украину есть постоянно. Но на сегодняшний день ситуация находится под контролем.

Об этом на брифинге для журналистов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Конечно, есть, она постоянна. Начиная с 2014 года, мы находимся в активной фазе выяснения отношений с РФ, и это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Ситуация находится под контролем, учения они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это не так обращали внимание", - отметил он.

По его словам, нынешнее скопление российских военных на границе не является угрожающим для Украины.

"Что касается наличия и передвижения техники - они делают это постоянно. Они постоянно ставят лагеря, но в них нет сегодня такого количества людей, которое мы считали бы угрожающим. Но это не означает, что это не будет происходить завтра", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Россию в Украине никто не ждет, поэтому в случае вторжения она получит адекватный отпор.

Он также подчеркнул, что из-за нынешней эскалации мир понял, что российский президент Владимир Путин пытается уничтожить Украину.

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СНБО Российская Федерация Алексей Данилов
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Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
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