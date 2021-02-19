Данилов о "трубопроводе Медведчука": скоро страна узнает, кто его не замечал

Как отметил Данилов, нефтепродуктопровод существует с 1991 года, но "странным способом" до сих пор не стал государственным.

"После 2015 года он странным путем оказывается в собственности иностранной компании, которая имеет странное происхождение. Но руководят этой компанией граждане Украины. В ближайшее время страна узнает, кто украл у украинского народа продуктопровод и кто не видел этот комплекс на территории Украины", - сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что в ходе следственных действий по нефтепродуктопроводу "очень многие вещи стали явными".

"Удивительно, когда такой объект никто не замечает", - отметил Данилов.

Напомним, сегодня на заседании СНБО в Офисе президента было принято решение о возврате нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в государственную собственность.

Как известно, продуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзападтранс", которой владеют белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Последнего связывают с окружением Медведчука.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



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Также достойно внимания эмоциональное выступление инфекциониста Ольги Голубовской в отношении протокола лечения пациентов с COVID-19 и относительно назначенных препаратов.



Также Голубовская рассказала, когда мы сможем оценить эффективность вакцин.



А еще ранее врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.