Данілов спрогнозував ефект від нових поставок ATACMS: у декого підгорить

У росіян знову буде істерика після того, як Сполучені Штати Америки нададуть Україні нові партії далекобійних ракет ATACMS.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Українському Радіо " заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він підкреслив, що постачання Україні ракет ATACMS триватиме. І є домовленість про те, що військові можуть застосовувати таке озброєння лише по території нашої країни, яка тимчасово окупована росіянами.

За словами Данілова, постачання далекобійної зброї є ключовим питанням у переговорах президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Також секретар РНБО відмовився розкривати технічні характеристики ракет ATACMS, які надали Україні.

"Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань їх запускатимуть. Я точно можу сказати, що в когось горітиме одне місце після наступних партій. І це обов'язково триватиме доти, доки ми не звільнимо наші території. До цього часу постачання зброї не зупиняться", - зазначив чиновник.

ATACMS для України

Нагадаємо, цього тижня українські захисники завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що наші військові використовували для атаки далекобійні американські ракети ATACMS. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, загалом Україні передали 20 таких ракет. Але, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, постачання ATACMS відбуватиметься на постійній основі.