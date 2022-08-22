Данилов сделал заявление о распаде России и шатании внутри российского общества

"Российское общество уже начинает шататься. Единогласной поддержки их диктатора Путина уже нет", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что россияне уже думают об ответственности за преступления, совершенные против украинского народа, о неизбежности наказания. Также многие женщины поняли, что их мужчины все чаще возвращаются в Россию в черных пакетах.

Такие действия постепенно будут влиять на неизбежный распад Российской Федерации, который будет происходить на глазах украинцев. Данилов заявил, что вся украинская территория будет освобождена, а вот на государство-агрессорку будет ожидать другая судьба.

"Россияне называли Крым "красной линией" и говорили, что с такой обидой, как уничтожение крымского моста не смогут смириться. Однако им придется проглотить не только это, но и многие вещи, которые их ожидают ближайшие 5-7 лет", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Россия больше не будет функционировать в том виде, в котором она существует сейчас.