Данилов рассказал о спорах в окружении Путина по мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Он это должен был сделать вчера вечером, но, как мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры, потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит", - рассказал он.

По словам Данилова, сейчас Путиным руководит только страх перед поражением.

"Вы видите страх врага, как старый, больной и нервный человек читает текст из суфлера, который ему написали. Для нас это не неожиданность. С учетом того, что они заканчиваются, они набирают новых", - добавил он.