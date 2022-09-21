Данилов рассказал о спорах в окружении Путина по мобилизации
Президенту России Владимиру Путину пришлось пойти на уступки по мобилизации из-за споров в его окружении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Он это должен был сделать вчера вечером, но, как мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры, потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит", - рассказал он.
По словам Данилова, сейчас Путиным руководит только страх перед поражением.
"Вы видите страх врага, как старый, больной и нервный человек читает текст из суфлера, который ему написали. Для нас это не неожиданность. С учетом того, что они заканчиваются, они набирают новых", - добавил он.
Как сообщалось, во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России.
При этом ранее в России заявляли, что не намерены начинать всеобщую мобилизацию населения на фоне недавних поправок в Уголовный кодекс РФ.
Напомним, что днем ранее Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.