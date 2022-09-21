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Данилов рассказал о спорах в окружении Путина по мобилизации

Новина українською →
Россия, Среда 21 сентября 2022 17:54
Данилов рассказал о спорах в окружении Путина по мобилизации Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президенту России Владимиру Путину пришлось пойти на уступки по мобилизации из-за споров в его окружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Он это должен был сделать вчера вечером, но, как мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры, потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит", - рассказал он.

По словам Данилова, сейчас Путиным руководит только страх перед поражением.

"Вы видите страх врага, как старый, больной и нервный человек читает текст из суфлера, который ему написали. Для нас это не неожиданность. С учетом того, что они заканчиваются, они набирают новых", - добавил он.

Как сообщалось, во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России.

При этом ранее в России заявляли, что не намерены начинать всеобщую мобилизацию населения на фоне недавних поправок в Уголовный кодекс РФ.

Напомним, что днем ранее Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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