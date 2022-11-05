Данілов різко відповів пропагандистці Сімоньян

СимоньянбезумствомНаші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі

заливатимуться горючими сльозами на похороні власних хлопців, "яким у 20 років могили риють". А українці "обов'язково вип'ю за перемогу і вічний упокій потворного російського утворення".

будемо спостерігатиоскаженілібуде занурюватисясправжнюпридуманою

Днями російська пропагандистка Маргарита Сімоньян у Twitter написала цинічний пост про "швидке возз'єднання" росіян та українців.

"Настане день, і ми знову приїдемо у гостинний, веселий, світлий і ситий Київ. Наші чоловіки знову згортатимуть шиї, зазираючись на чорнобрових Оксан... Разом ми встанемо, згадаємо мучеників, які загинули у війні за те, щоб стало саме так. Поставимо їм пам'ятники. Складемо про них нові пісні - російською та українською", - написала вона.