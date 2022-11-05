UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов різко відповів пропагандистці Сімоньян

Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів російській пропагандистці Маргаріті Симоньян на її цинічний пост про "возз'єднання" росіян та українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Данілова.

СимоньянбезумствомНаші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі

заливатимуться горючими сльозами на похороні власних хлопців, "яким у 20 років могили риють". А українці "обов'язково вип'ю за перемогу і вічний упокій потворного російського утворення".

будемо спостерігатиоскаженілібуде занурюватисясправжнюпридуманою

Днями російська пропагандистка Маргарита Сімоньян у Twitter написала цинічний пост про "швидке возз'єднання" росіян та українців.

"Настане день, і ми знову приїдемо у гостинний, веселий, світлий і ситий Київ. Наші чоловіки знову згортатимуть шиї, зазираючись на чорнобрових Оксан... Разом ми встанемо, згадаємо мучеників, які загинули у війні за те, щоб стало саме так. Поставимо їм пам'ятники. Складемо про них нові пісні - російською та українською", - написала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОпропагандистВійна в Україні