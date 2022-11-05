Данилов резко ответил пропагандистке Симоньян

заливаться горючими слезами на похоронах собственных парней, "которым в 20 лет могилы роют". А украинцы "обязательно выпью за победу и вечный упокой безобразного русского образования".

На днях российская пропагандистка Маргарита Симоньян в Twitter написала циничный пост о "скором воссоединении" россиян и украинцев.

"Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан... Вместе мы встанем, помянем мучеников, павших в войне за то, чтобы стало именно так. Воздвигнем им памятники. Сложим о них новые песни - на русском и украинском", - написала она.