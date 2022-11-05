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Данилов резко ответил пропагандистке Симоньян

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил российской пропагандистке Маргарите Симоньян на ее циничный пост о "воссоединении" россиян и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Данилова.

заливаться горючими слезами на похоронах собственных парней, "которым в 20 лет могилы роют". А украинцы "обязательно выпью за победу и вечный упокой безобразного русского образования".

На днях российская пропагандистка Маргарита Симоньян в Twitter написала циничный пост о "скором воссоединении" россиян и украинцев.

"Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан... Вместе мы встанем, помянем мучеников, павших в войне за то, чтобы стало именно так. Воздвигнем им памятники. Сложим о них новые песни - на русском и украинском", - написала она.

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