Данілов різко відповів пропагандистці Сімоньян

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів російській пропагандистці Маргаріті Симоньян на її цинічний пост про "возз'єднання" росіян та українців.

" Симоньян , читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення у вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі ", - написав він.

Також за словами Данілова, російські вдови заливатимуться горючими сльозами на похороні власних хлопців, "яким у 20 років могили риють". А українці "обов'язково вип'ю за перемогу і вічний упокій потворного російського утворення".

"Ми будемо спостерігати , як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана Росія буде занурюватися у морок, хаос і справжню , не придуманою Симоньян громадянську війну. Як розвалюватиметься фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах Московії - дрімучого звалища та околиці Азії", - підсумував Данілов.

Що цьому передувало?

Днями російська пропагандистка Маргарита Сімоньян у Twitter написала цинічний пост про "швидке возз'єднання" росіян та українців.

"Настане день, і ми знову приїдемо у гостинний, веселий, світлий і ситий Київ. Наші чоловіки знову згортатимуть шиї, зазираючись на чорнобрових Оксан... Разом ми встанемо, згадаємо мучеників, які загинули у війні за те, щоб стало саме так. Поставимо їм пам'ятники. Складемо про них нові пісні - російською та українською", - написала вона.