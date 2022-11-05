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Данилов резко ответил пропагандистке Симоньян

Новина українською →
Суббота 05 ноября 2022 11:22
Данилов резко ответил пропагандистке Симоньян Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил российской пропагандистке Маргарите Симоньян на ее циничный пост о "воссоединении" россиян и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Данилова.

"Симоньян, читайте и слушайте внимательно, я вам нарисую настоящую картину вашего будущего, правда без надежды на просветление в вашей больной безумием макитре. Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли", - написал он.

Также по словам Данилов, российские вдовы будут заливаться горючими слезами на похоронах собственных парней, "которым в 20 лет могилы роют". А украинцы "обязательно выпью за победу и вечный упокой безобразного русского образования".

ы будем наблюдать, как взбешенные вагнеровцы и вооруженные зеки насилуют ваших женщин и убивают ваших детей, и так называемая Россия будет погружаться во мрак, хаос и настоящую, не придуманную Симоньян гражданскую войну. Как будет разваливаться фейк-федерация, сжимаясь до своего природного состояния в пределах Московии - дремучей свалки и окраины Азии", - подытожил Данилов.

Что этому предшествовало?

На днях российская пропагандистка Маргарита Симоньян в Twitter написала циничный пост о "скором воссоединении" россиян и украинцев.

"Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан... Вместе мы встанем, помянем мучеников, павших в войне за то, чтобы стало именно так. Воздвигнем им памятники. Сложим о них новые песни - на русском и украинском", - написала она.

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