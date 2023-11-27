Данілов: РФ активізувала в Україні мережу шпигунів, щоб підірвати єдність держави

Росія активізувала мережу шпигунів в Україні, зокрема, в Службі безпеки. Метою загарбників є дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю The Times .

За його словами, мета російських агентів - вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення.

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

РФ готує план дезінформації для розколу українського суспільства

Нещодавно у мережі та ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку "Майдан-3", метою якої є дестабілізація України.

За даними ЗМІ, проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну планується на листопад - грудень 2023 року.

Пізніше, коментуючи цей план, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни та, зрештою, усунути президента.

За його словами, "Майдан для Росії - це переворот, тому операція зрозуміла".

Також Зеленський впевнений, що Росія хоче усунути його з посади президента України до кінця 2023 року. Для цього країна-агресор вигадала план дестабілізації нашої держави під назвою "Майдан-3".