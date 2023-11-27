Данилов: РФ активизировала в Украине сеть шпионов, чтобы подорвать единство государства

Россия активизировала сеть шпионов в Украине, в частности, в Службе безопасности. Цель захватчиков - дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать единство нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью The Times .

По его словам, цель российских агентов - вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения.

Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

РФ готовит план дезинформации для раскола украинского общества

Недавно в сети и СМИ появилась информация, что с 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины.

По данным СМИ, проведение новой информационной атаки российскими спецслужбами на Украину планируется на ноябрь - декабрь 2023 года.

Позже, комментируя этот план, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и в конце концов устранить президента.

По его словам, "Майдан для России - это переворот, поэтому операция понятна".

Также Зеленский уверен, что Россия хочет отстранить его от должности президента Украины до конца 2023 года. Для этого страна-агрессор придумала план дестабилизации нашего государства под названием "Майдан-3".