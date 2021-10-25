Данилов рассказал, введут ли двойное гражданство в Украине

По его словам, есть конституционная норма по этому вопросу.

"Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов, поэтому здесь больше зависит от законодателя", - заявил Данилов.

Он считает, что в Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран находятся патриотически настроенные украинские граждане и они должны иметь такую возможность.

"Другой вопрос, должны ли люди, которые имеют двойное гражданство, иметь допуск к государственной службе. Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", - заявил секретарь СНБО.