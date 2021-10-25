Данілов розповів, чи введуть подвійне громадянство в Україні

За його словами, є конституційна норма з цього питання.

"Зараз у парламенті є кілька законопроектів, які стосуються цих процесів, тому тут більше залежить від законодавця", - заявив Данілов.

Він вважає, що в Канаді, США, Казахстані, у великій кількості країн знаходяться патріотично налаштовані українські громадяни і вони повинні мати таку можливість.

"Інше питання, Чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби. Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства", - заявив секретар РНБО.