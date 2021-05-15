Данилов рассказал, сколько в Украине есть воров в законе: "они все у нас в папках"

По словам Данилова сегодня на территории Украины находится 17 воров в законе.

"Большая часть из них уехала. Два человека сидит сейчас за решеткой. Один сидит в СИЗО, один ожидает депортацию", - объяснил Данилов.

Данилов говорит, что в Украине есть полный перечень этих людей.

"У нас есть полный перечень этих людей. Они, как говорил классик, "у нас в папках". Наша задача, чтоб единого вора в законе не было на территории Украины. Им нечего тут делать", - отметил секретарь СНБО.

Он также уточнил общее количество этих преступников по всему миру.

"542 - общее количество. Это не только наш учет, но и учет, который ведется странами Евросоюза, учет ФБР, учет, который ведут наши страны-партнеры, которые обмениваются с нами этой информацией", - говорит Данилов.

Из украинцев сейчас есть 15 воров в законе, из них 7 находятся в Украине.

"Против них были введены санкции", - уточнил Данилов.

Напомним, на заседании СНБО приняли ряд решений. Они коснулись санкций против криминальных авторитетов и воров в законе, а также об аудите государственных дач, в которых проживают "непонятные люди".

Также сообщалось, что Украина приняла санкции против воров в законе и криминальных авторитетов.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера", основная тема которого - суд над Медведчуком, эксперты, среди которых Алексей Данилов, Сергей Щербина, Ирина Венедиктова и другие, дают ответ на вопрос, сколько в Украине российских агентов.

Кроме того, эксклюзивно Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против одного из лидеров ОПЗЖ относительно государственной измены. Также станет известно, кто следующим попадет под санкции СНБО.

Выпуск "Cвободы слова Савика Шустера" от 14 мая

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.



Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.



Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.



Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.



Ну и смотрите, как полиция использует электрошокеры в разных странах мира.