Данилов рассказал, кто подстрекал толпу в Новых Санжарах

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Среди протестующих были неместные, которые подстрекали толпу

Во время протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая присутствовали люди, которые специально подстрекали толпу. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает РБК-Украина.

По словам Данилова, по состоянию на 22 февраля ситуация в Новых Санжарах контролируемая. Он добавил, что участие в столкновениях 20 февраля принимали неместные, которые занимались подстрекательством толпы.

"Ситуация, которая сегодня есть - вы видите, она является контролируемой, никаких сегодня проблем нет. Мы четко осознаем, что, к большому сожалению, не все жители Новых Санжар, не все местные в этом принимали участие. Были люди, которые к Санжарам не имеют отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам - они будут выяснять, что здесь происходило", - заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что люди, которые подстрекали толпу в Новых Санжарах, были "профессиональными провокаторами". Сейчас правоохранители органы устанавливают всех причастных к столкновениям.

"Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом, скажем так, немножечко исчезают. Еще раз скажу - и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь. Я думаю, они отработают эту ситуацию... Есть профессиональные провокаторы, которые занимаются этим вопросом", - отметил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 22 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов отправился в Новые Санжары. По поручению главы государства Данилов должен оценить ситуацию в Новых Санжарах.