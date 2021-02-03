Данилов рассказал, как голосовали за санкции против каналов Козака

Санкции против телеканалов народного депутата Тараса Козака принимались путем письменного голосования во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. "За" такое решение проголосовали 17 из 19 членов СНБО.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания, заявление которого транслировалось на телеканале "Украина 24".

"Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования членов СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали "за". Один член СНБО воздержался и один находится в командировке", - заявил Данилов.

Напомним, вчера ночью Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций против народного депутата Тараса Козака. Они включают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский назвал блокирование телеканалов Козака борьбой за правду.

Также сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко назвал телеканалы Козака пропагандистской машиной.