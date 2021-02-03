ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Данілов розповів, як голосували за санкції проти каналів Козака

Автор: Ігор Литвиненко

Санкції проти телеканалів народного депутата Тараса Козака приймалися шляхом письмового голосування під час засідання Ради національної безпеки і оборони України. "За" таке рішення проголосували 17 із 19 членів РНБО.

Популярні новини

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання, заява якого транслювалося на телеканалі "Україна-24".

"Відбулося засідання РНБО, де шляхом письмового голосування членів РНБО розглядали питання запровадження персональних санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів РНБО 17 проголосували "за". Один член РНБО утримався і один перебуває у відрядженні", - заявив Данілов.

Нагадаємо, вчора вночі Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака. Вони включають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський назвав блокування телеканалів Козака боротьбою за правду.

Також повідомлялося, що міністр культури Олександр Ткаченко назвав телеканали Козака пропагандистською машиною.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБО112 украинаСанкції