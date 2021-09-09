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Данилов: Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов

Автор: Анна Полисученко

Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов. Это заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Право на владу".

"Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день Путин делает очень простую вещь - он желает захватить Беларусь и совместно с "братским белорусским народом" ... Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно", - считает Алексей Данилов.

Ранее мы писали, что Алексей Данилов считает, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда.

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Алексей ДаниловСНБО