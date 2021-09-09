RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов: Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик

Автор: Анна Полисученко

Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик. Це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Право на владу".

"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом" ... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо досить давно", - вважає Олексій Данілов.

Раніше ми писали, що Олексій Данілов вважає, що українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій ДаніловРНБО