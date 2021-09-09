Данілов: Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик

"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом" ... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо досить давно", - вважає Олексій Данілов.