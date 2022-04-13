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Данілов закликав Верховну Раду спростити покарання за колабораціонізм

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Київ, Середа 13 квітня 2022 21:57
Данілов закликав Верховну Раду спростити покарання за колабораціонізм Фото: Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попросив парламентарів спростити процедуру притягнення до відповідальності колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

У Радбезі прагнуть бачити особливий режим покарання за колабораціонізм у час війни. Секретар РНБО сподівається на законодавчі зміни незабаром.

"Але наш законодавець доволі демократичний, нам треба проводити демократичну процедуру, що ця людина є колаборантом. Я хотів би звернутися до народних депутатів, вони збираються – може, вони змінять свою думку і за спрощеною процедурою будуть робити", – заявив Данілов.

Він також порадив здатися всім спільникам затриманого лідера ОПЗЖ Медведчука. Натомість із кожним членом партії секретар РНБО анонсував "окрему розмову" правоохоронців.

До слова, глава СБУ Баканов заявив про затримання Медведчука на території Київської області.

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